В Калужской области чиновника оштрафовали за срыв сроков ответа жительнице
В четверг, 29 января, прокуратура города Калуги сообщила о проведении проверки исполнения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.
По данным ведомства, женщина обратилась в Госжилинспекцию Калужской области с вопросом о ненадлежащем содержании общего имущества многоквартирного жилого дома. Ей не дали ответ на обращение в 30-дневный срок.
Сотрудника привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.
Заявителю дали ответ на обращение.
