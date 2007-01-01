Обнинск
Недвижимость и ЖКХ В Калужской области чиновника оштрафовали за срыв сроков ответа жительнице
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области чиновника оштрафовали за срыв сроков ответа жительнице

Евгения Родионова
29.01, 11:11
0 225
В четверг, 29 января, прокуратура города Калуги сообщила о проведении проверки исполнения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

По данным ведомства, женщина обратилась в Госжилинспекцию Калужской области с вопросом о ненадлежащем содержании общего имущества многоквартирного жилого дома. Ей не дали ответ на обращение в 30-дневный срок.

Сотрудника привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.

Заявителю дали ответ на обращение.

Новости по тегу
жкх
