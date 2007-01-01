В Калуге на нескольких улицах не убрали снег

В среду, 28 января, в нашу редакцию обратился читатель с просьбой обратить внимание на отсутствие уборки снега на улицах Королёва и Театральной.

По его словам, снег лежит там уже три недели.

— До вчерашнего снегопада не было снега три недели. За всё это время не был вывезен снег и не были расчищены улица Королева (ближе к парку Циолковского) и улица Театральная (от Дзержинского до Кропоткина). Улицы можно сказать однополосные. Хотелось бы узнать, когда это безобразие закончится? - написал горожанин.

Мы попросили Управление городского хозяйства прокомментировать ситуацию.