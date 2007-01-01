Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

Калужские чиновники объяснили, почему у автобусных остановок большие сугробы

Евгения Родионова
28.01, 17:04
0
Во вторник, 27 января, калужанка оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с просьбой обратить внимание на неубранные сугробы рядом с автобусной остановкой на улице Московской.

— Тротуар вдоль здания на улице Московская, 29 и остановка «Дом Быта», не убраны предыдущие сугробы, боюсь представить, что будет в ближайшее время, - написала горожанка.

— На остановке «Дом Быта» для полноценной уборки нужен вывоз снега. Будем планировать эти работы после расчистки основных дорог после снегопада, который, к сожалению, снова возобновился, - прокомментировали ситуацию в Управлении городского хозяйства города Калуги.

