В Калуге отремонтировали фасад многоквартирного дома
В среду, 28 января, прокуратура Калужской области сообщила о проведении проверки исполнения законодательства в сфере ЖКХ и благоустройства.
По данным ведомства, управляющая компания многоквартирного дома на улице Плеханова города Калуги плохо следила за сохранением общего имущества.
— Имелось отслоение штукатурного слоя на фасаде здания и частичное разрушение отмостки, - уточнили в прокуратуре.
Прокуратура города внесла представление управляющей организации. Ремонтные работы фасада здания выполнили.
