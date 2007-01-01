Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге отремонтировали фасад многоквартирного дома

Евгения Родионова
28.01, 14:00
В среду, 28 января, прокуратура Калужской области сообщила о проведении проверки исполнения законодательства в сфере ЖКХ и благоустройства.

По данным ведомства, управляющая компания многоквартирного дома на улице Плеханова города Калуги плохо следила за сохранением общего имущества.

— Имелось отслоение штукатурного слоя на фасаде здания и частичное разрушение отмостки, - уточнили в прокуратуре.

Прокуратура города внесла представление управляющей организации. Ремонтные работы фасада здания выполнили.

