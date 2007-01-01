Обнинск
-11...-10 °С
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге проблемы с отоплением возникли на Малинниках
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге проблемы с отоплением возникли на Малинниках

Дмитрий Ивьев
28.01, 09:28
0
Вечером во вторник, 27 января, остановилась котельная «Ремпутьмаша». Это произошло из-за отключения электричества.

Тепло перестало поступать в 64 многоквартирных дома.

Поздно вечером 27 января глава Калуги Дмитрий Денисов сообщил, что электричество на котельную вернули.

Отопление должно было вернутся в ночь на среду. Однако в соцсетях жители сообщают, что некоторые батареи остаются холодными.

отопление
