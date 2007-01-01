В Калуге завершили ремонтные работы после аварии на Салтыкова-Щедрина
Ранее мы сообщали о ликвидации коммунальной аварии на улице Салтыкова-Щедрина.
Отопление временно отключили в 52 жилых домах, детском саду и школе. Глава города Дмитрий Денисов пояснил, что утечка произошла на трубе диаметром 530 миллиметров.
Ремонтные работы завершили. Осуществляется наполнение системы отопления.
Ситуация находится на контроле до полного восстановления тепла в многоквартирных домах и социальных объектах.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь