Недвижимость и ЖКХ В Калуге завершили ремонтные работы после аварии на Салтыкова-Щедрина
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге завершили ремонтные работы после аварии на Салтыкова-Щедрина

Евгения Родионова
28.01, 09:00
0 359
Ранее мы сообщали о ликвидации коммунальной аварии на улице Салтыкова-Щедрина.

Отопление временно отключили в 52 жилых домах, детском саду и школе. Глава города Дмитрий Денисов пояснил, что утечка произошла на трубе диаметром 530 миллиметров.

Ремонтные работы завершили. Осуществляется наполнение системы отопления.

Ситуация находится на контроле до полного восстановления тепла в многоквартирных домах и социальных объектах.

