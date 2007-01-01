Три района Калуги останутся без электричества 28 января
На среду перенесли реконструкцию линий электропередачи в Турынино, сообщили в городской администрации. Ранее эти работы должны были пройти 27 января.
Свет отключат в домах, которые расположены в трех районах – Турынино, Ждамирово и Солнцеград.
Под отключения попадут улицы Николая Ткачева, Льва Толстого, Советская, Ждамировская, Просторная, Городенская, Береговая, Чудесная, Турынинская, а также 1-7-я Тарусские.
Точное время выполнения работ пока не называется.
