Три района Калуги останутся без электричества 28 января
Недвижимость и ЖКХ

Три района Калуги останутся без электричества 28 января

Дмитрий Ивьев
27.01, 16:29
0 176
На среду перенесли реконструкцию линий электропередачи в Турынино, сообщили в городской администрации. Ранее эти работы должны были пройти 27 января.

Свет отключат в домах, которые расположены в трех районах – Турынино, Ждамирово и Солнцеград.

Под отключения попадут улицы Николая Ткачева, Льва Толстого, Советская, Ждамировская, Просторная, Городенская, Береговая, Чудесная, Турынинская, а также 1-7-я Тарусские.

Точное время выполнения работ пока не называется.

