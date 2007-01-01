Обнинск
-9...-8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Власти Калуги рассказали, когда отопление вернут в жилые дома
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Власти Калуги рассказали, когда отопление вернут в жилые дома

Дмитрий Ивьев
27.01, 14:22
2 1142
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Как мы уже сообщали, коммунальная авария произошла на улице Салтыкова-Щедрина.

Отопление временно отключили в 52 жилых домах, детском саду и школе.

Глава города Дмитрий Денисов приехал на место аварии. Он пояснил, что утечка произошла на трубе диаметром 530 миллиметров.

Сейчас ремонтом занимаются две бригады сварщиков.

- Постараемся закончить как можно быстрее, чтобы к вечеру уже у калужан было тепло, - заявил Дмитрий Денисов.

Ситуация также находится на контроле у прокуратуры города.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
15 оценили
0%
0%
20%
0%
0%
80%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ii95aGY3VStFZGVGb0U1QUVGT3lhWXc9PSIsInZhbHVlIjoiL0VJVTh3bjN4djVkSlFwUWtZdURyMWV5K0R6cUhVZm9melJUOGdVZ2ZrZ1p6cU9XeTNFZzcrZjN0OGlLYk1yUmY5YzVyR29OY2ptQlVUbS8rTUNEQ3Z4czlIUmFnZVdkK2dnWndFdkJqUHM3TXdDN1JlZlNzQjQ1VUU2VkFyWXVGNXoyRUhac0I4b3ZobSt4aWh6UTFyWGlXcGlhcmtJcEZNNzBqS2ZYM3VXWW01eWVLY21TaUlnbjJjYmtYaUh2SlhDelorcXpEQ21zTnJuRi9BUUpGbU1LM1ZZUDRvYXZSa01uYWdweGRtRHV0Vit4cTh5WlVnMVJ4WHZrc1lNYjNpTEEvSDlyUTBDblBTZ3hCSjdXWkxONExSRVdRWVlsQkRtdnlnWnJLdkFFUlIyb2lLSmZOSk12MHprRDE2RUJZRlpSN3I5Zm9nZzc1dkxVTVhwZVo4UnZ6RUp3b09vdU14U0xDNmZqRHhYT2I4SFh4SnQ4Z3BjR01XRDZ3MS9yYnlmQ2JpaHRTclIveko2TVlEOFpaUzVBMk05YytMQnpKdHpiSGdwUE9Zb0NBckppRUR3d3g4NGhjeVBWR2RYWiIsIm1hYyI6IjM0NjNhOGY3MzkxMjNjNzE5YzZlMzkzMmU4ZWQ0NjY2YzVlMzU1NWRjODczZmZkMjQ5MWQ4NmQ1MGU3MDk4YTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik9XREtlSEZ6MnYreTlUSWdudmFiOEE9PSIsInZhbHVlIjoiUzJ6ZHZJMHE0UWpJTk9FRHpZZVlPbFhQRFVFWGwwUGMwbkdRNVZTcEF6Z3BweGFXYWVLN0Jha3VYaENlaERkQW5HUm5OZkFyNEtqZUdtdGZBOWdNbVNIREVzdSs1bHV4d0tFb0lxdG5rVHlOaW51QWRrVmFYRGgwd25qSVNrT2k2S3NKclFDWjlEYnhnajIvUktKaVEycUtkYzJ0NmUzcEE5cGJxUGJqWWtCK2wzUEdRQm41TXhnZnZSWUlHMlB0M2I4UzBac0REenJuc0FqbnJHL2dJcHVubHBQN2tycENnc1IzMlJkVGJIMHg0cXNQSk5veW45YmRCOUpFZkFtU1VnQXlPaUZNZXo2SlhaTkRNV1RCNkRycDQ5VWl3TU8zeWtSQjFXS29DVWFKODhmTTlvS1NMc3JCNWNidDR5TEp0V3o2SkhRTjhmY2VaVDAxN2dhamJJeEcxelpuZCtDYVVuS1RqbHdNQUlScTVWN05CelVHOVNoWmhITExmZ0plME94M1Q0WGxWaS9yME9TL3ZYVkUrUCtabWM1TjNwVHMwai8ya0hqQXhXa2ZveGp1NXJseTdLci9MUXlVNXV1WG0ybE1yNjVDenBVRm5Ua1FlcXZuUWExcnNrSnl6TS9zZmZDVnlSMm0wTW1wQldnZWMwU0dFT0tXR0dMaWgxWVNON0EwcDdNaVN6TWdka0pxR1E5SW9xa3NVUE15Z3BOZXBBTzl4SWxBQis1T296QWt6Y25BdTNpa0JiR0VCa3prNWU1S1AyNDVMeG5aUnZ6S0pxY3IxWklPUzNSSWg4VnJ2d3hwVDZvOHRVM2NKdnpSaEV2eEtIS2NlRHJ4ZW1RWSIsIm1hYyI6ImQxZTJjYzNjNGQwMGY5YjFmMzFkNTViZTgwOTc0ODcyMzkxOTg0MzIyZjljYmFlNjhlZTA1YzhhODNmNjdmMDUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+