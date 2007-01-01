Власти Калуги рассказали, когда отопление вернут в жилые дома
Как мы уже сообщали, коммунальная авария произошла на улице Салтыкова-Щедрина.
Отопление временно отключили в 52 жилых домах, детском саду и школе.
Глава города Дмитрий Денисов приехал на место аварии. Он пояснил, что утечка произошла на трубе диаметром 530 миллиметров.
Сейчас ремонтом занимаются две бригады сварщиков.
- Постараемся закончить как можно быстрее, чтобы к вечеру уже у калужан было тепло, - заявил Дмитрий Денисов.
Ситуация также находится на контроле у прокуратуры города.
