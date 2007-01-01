Обнинск
-9...-8 °С
В Калуге 52 дома остались без отопления из-за аварии на сетях

Дмитрий Ивьев
27.01, 12:45
Инцидент произошёл во вторник, 27 января, на улице Салтыкова-Щедрина, сообщил глава города Дмитрий Денисов.

- На одной из изношенных тепловых сетей в Калуге в районе улицы Салтыкова-Щедрина произошёл порыв, - пояснил он. - Сниженная температура теплоносителя наблюдается в 52 многоквартирных домах и 3 социальных объектах (детский сад, общеобразовательная и спортивная школа). Восстановительные работы уже начались. Специалисты стараются минимизировать масштабы проблемы.

Денисов заявил, что держит ситуацию на личном контроле и планирует выехать сегодня на место восстановительных работ. Сейчас там координирует работу начальник управления горхозяйства Василий Полежаев.

жкх
