Около тысячи квартир в Калуге временно остались без газа
Недвижимость и ЖКХ

Около тысячи квартир в Калуге временно остались без газа

Дмитрий Ивьев
27.01, 08:57
0 375
На прошлой неделе в Калуге без газа остались примерно 1000 квартир в 25 домах — подачу отключили из-за выявленных нарушений при эксплуатации газового оборудования внутри домов и квартир.

По данным управления ЖКХ, к настоящему моменту газ уже восстановлен в половине этих домов.

Как сообщил на планерке 26 января начальник управления ЖКХ Михаил Вишняков, отключения проводили специалисты «Газпром газораспределение» в целях безопасности — нарушения были допущены самими жильцами. В 13 домах часть квартир всё ещё остаётся без газа, и подачу возобновят только после устранения всех замечаний.

Сейчас в домах проходят повторные проверки, и власти просят жителей обеспечить доступ специалистам в квартиры.

