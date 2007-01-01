Обнинск
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге дети проложили тропу к школе по снегу
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге дети проложили тропу к школе по снегу

Евгения Родионова
27.01, 13:02
0 468
В понедельник, 26 января, калужанка оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с вопросом по уборке снега рядом со школой №21 в Калуге.

По её словам, подход к школе не убирался.

— Подход к школе №21 по улице Веры Андриановой, в частности у дома №5 не убирался. Там дети уже проложили тропу по снегу, - написала горожанка.

— Территории школ и прилегающие зоны уже очищены. Что касается близлежащих улиц, они включены в план уборки. Постараемся выполнить уборку как можно скорее, хотя сроки могут подвинуться из-за прогнозируемых снегопадов, - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.

18+