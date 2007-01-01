Обнинск
-11...-10 °С
Недвижимость и ЖКХ В Калуге пока не вернули газ во все дома
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге пока не вернули газ во все дома

Дмитрий Ивьев
26.01, 09:33
0 445
На заседании правительства Калужской области 26 января обсудили ситуацию с отключением газа по ряду адресов. Ранее губернатор поручил оперативно провести проверки и восстановить газоснабжение.

На данный момент большая часть работ уже завершена, однако в некоторых квартирах оборудование установлено с нарушениями. Сейчас власти взаимодействуют с управляющими компаниями и Госжилинспекцией, чтобы получить доступ в такие помещения.

Ожидается, что и эти работы будут закончены в ближайшие дни.

Губернатор подчеркнул, что, несмотря на важность безопасности, необходимо учитывать погодные условия — на улице сильные морозы. Он указал на недостаточную организацию проверок и поручил совместно с газовыми службами наладить процесс: заранее информировать жильцов, договариваться о присутствии во время осмотров и проводить все мероприятия максимально корректно, избегая конфликтных ситуаций.

Подробнее о проблеме мы рассказывали здесь.

