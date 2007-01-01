Обнинск
-11...-10 °С
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге прорвало трубы на двух улицах

Дмитрий Ивьев
26.01, 10:25
2 1228
Жители Калуги пожаловались в соцсетях на затянувшуюся утечку воды на улицах Московской и Кубяка.

По словам министра ЖКХ региона Вячеслава Лежнина, на улице Московской работы уже завершены, а на Кубяка утечку устранят в течение недели.

Чиновник пояснил, что в выходные коммунальщики не приступали к ремонту, чтобы не отключать водоснабжение в районе.

- Иногда лучше допустить небольшую утечку, чем оставить людей без воды на несколько дней, — отметил он.

