Недвижимость и ЖКХ В Калуге отремонтируют здание университета
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге отремонтируют здание университета

Дмитрий Ивьев
26.01, 08:35
Фото: Евгений Чудаков.
В настоящее время рассматривается проектная документация на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Гимназия мужская». Сейчас это корпус КГУ на улице Ленина.

- Проектом предусматривается ремонт стен и потолков помещений объекта культурного наследия, - рассказал в понедельник, 26 января, начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

Сроки выполнения работ пока не называются.

