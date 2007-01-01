Обнинск
-22...-21 °С
Недвижимость и ЖКХ

Калужан просят убрать автомобили для расчистки снега

Евгения Родионова
25.01, 18:30
В ночь с 25 на 26 января будут проводиться работы по вывозу снега.

— Просьба не ставить транспортные средства и убрать уже припаркованные автомобили с данных участков дорог для обеспечения оперативной уборки снега спецтехникой, - написали в официальном телеграм-канале Администрации города Калуги.

- ул. Сиреневый Бульвар, парковка перед поликлиникой,

- ул. Ст. Разина, от ул. Мичурина до ул. Никитина,

- ул. Клюквина, участок от ул. Платова до ул. Молодежная,

- переулок Труда,

- ул. Глаголева, участок от переезда до синих мостов,

- ул. С. Щедрина, участок от ул. Н. Козинская до ул. Ст. Разина,

- ул. Билибина, от ул. Телевизионная до площади- продолжение работ,

- ул. Марата - продолжение работ,

- ул. Советская - продолжение работ, Киевский мост,

- ул. Знаменская - продолжение работ,

- ул. Суворова, участок от ул. Ленина до дома 151,

- ул. К. Либкнехта, участок от ул. Московская до ул. Телевизионная,

- ул. Чичерина, от Комсомольской рощи до переулка Чичерина

жкх
