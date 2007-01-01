Калужан просят убрать автомобили для расчистки снега
В ночь с 25 на 26 января будут проводиться работы по вывозу снега.
— Просьба не ставить транспортные средства и убрать уже припаркованные автомобили с данных участков дорог для обеспечения оперативной уборки снега спецтехникой, - написали в официальном телеграм-канале Администрации города Калуги.
- ул. Сиреневый Бульвар, парковка перед поликлиникой,
- ул. Ст. Разина, от ул. Мичурина до ул. Никитина,
- ул. Клюквина, участок от ул. Платова до ул. Молодежная,
- переулок Труда,
- ул. Глаголева, участок от переезда до синих мостов,
- ул. С. Щедрина, участок от ул. Н. Козинская до ул. Ст. Разина,
- ул. Билибина, от ул. Телевизионная до площади- продолжение работ,
- ул. Марата - продолжение работ,
- ул. Советская - продолжение работ, Киевский мост,
- ул. Знаменская - продолжение работ,
- ул. Суворова, участок от ул. Ленина до дома 151,
- ул. К. Либкнехта, участок от ул. Московская до ул. Телевизионная,
- ул. Чичерина, от Комсомольской рощи до переулка Чичерина