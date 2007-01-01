Обнинск
-19...-18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Власти Калуги объяснили отключение отопления в многоквартирных домах
Недвижимость и ЖКХ

Власти Калуги объяснили отключение отопления в многоквартирных домах

Дмитрий Ивьев
24.01, 11:16
0 819
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Как мы уже рассказывали, отопление пропало в сильный мороз.

В субботу, 24 января, ситуацию прокомментировали в администрации города:

- Вчера из-за проблем с электроснабжением одна из котельных Калуги была временно остановлена. Ее перезапустили, и работа была нормализована. Позже произошла утечка на теплотрассе. Сейчас она устранена. В ближайшие часы планируется повторный запуск котельной, после чего отопление поступит в четыре многоквартирных дома по адресам: Московская, д. 17, 17а, Ленина, д. 80, 82, которые были затронуты этими проблемами.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
13 оценили
0%
0%
8%
8%
0%
85%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im41YWxsRzN0UHFWQ0VxMng3QjlBUUE9PSIsInZhbHVlIjoiTndJb0JqSnJPZi9OeEN6QmwrQk1kZ3NZb2I5RitXSU95K1Z0ck9WaXBDZ0pmdVZGSzZtTElnTWhkYjdMVVc1L0MrV3ErOCtqS2hBRVZBYnhKS3lsbnlWa0tXb3V6b2xEcGhJc3JsYTcyU1FzNU5RbjFwclhKdE5udGc0OG9ES2JCQnlscjNaU3I3QTlOaUZWazN6YngxQVgrakpNVGh5TXNtWklkVm5FSEdzOG5panRXRC9BeWYxTTVHU2RIMkt2eU1BdW9SQTY3dmFEenNjRWFyV2o2SXprbjk2N2I4ZEVvdjl0TmNBYkwvWmJQSzFsUkhpWEU4VzltckJVdkYrdWRndjVGU0grY09BUUxaOXVGL3h6S011dFJCc0lUaE5KM1ZZTktmbHpVcUl4a2xmNmt0YWdBSnNKT3d3S3J5SGhpeGpiZ1RPNk93bk5MQ2ZER3A3czBQWnlpTGQ0dEpKR3VPWHgvVkJTVTgwVXlsejlIZmJqb3hZUThWbWFsTW4zblFaTi93K1hCUDJmNnJUOTZSYXhDelM0SVowcFp2T01ISW42TVEwbHpieGtsaktKbk5LSnpseStINjBpZURkciIsIm1hYyI6ImU0NzI1YmUxZDE5Mzc2ZWQ3NTVkN2U5M2M5NWJkODI3MmRkNTI4ZmZjYzhiZWY2ZjVjYjc2M2ZiYzZhMDY0MjQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InJTanN0UHlXVXNBYlBRMGl6WTNnVVE9PSIsInZhbHVlIjoiNkdVNElJKzVuWHlxeGVXbDhqbEkzU3crNWtmenN0Q1FIRVJpdGRkSHZGL0o1WnVKTWwvSHFTVmRsM25MblFPWUI0REVqQWdQMEU4bGJGc3orVFlTRWJHTDFEUDF3NGU0S202OVVraDFlc3FBbEpXYnd5YkxWQ3ovL1NYZGdHSnpmdTNkR0VuemxTTUVtSWdoUGVCZGZhQXNDTVpUdWRaTkNRUHZySU1pdElZYkw0WEZORHh5NmV3Rk9BT01Ba0hqdFQvQkpFZHRVKytxeTRHblZ5OVpzanluWmk0NlpnOFBGUGRVVWNydWRFVWUrU2ljbW04ZmVvenRhY2VuN1d4OFo0QVZ1NGNaekRCOE52OGUycHg3OWlyakJtQW5DMi9WTVNJMk1DVGI3cU82Y0ovbkV1T3V6RC9xVjhMbDJGMEtGcEFYWmNtTXFhZm9hTmtRN3l6NS9CNitDN1ZvNjFoQmxEai9qRDlHUkFSM0NFV09kaDZ1S3BaQjBRNzZDaXRmT2pabmpEa1ZJRTFYOGNTWHdIRE5SaEZLOGpGd3ozSVp0YUhkdVBmUVVsSFp4ajk4dmV3djZCNXEvbkVjOUxnd0xJVE1DbDByWFZZQ2JGMmpiaytQOW9EajZpaWJoMW1qdnBhNFNCZVBFajFLTkFPWDlZREMwT0pvOUg0cFl2UFdNK0RCR0FyZ0JldU5SZ20ybzAvVXdMRHZuNFV5aTBYc3p1ekJ6UWl0QW9BSlo2TUtjZWdMd29xRlBmVDh3SWJrekhwVVVlNVZEVDdwUXl4K3RicXRnMGtGcVF6MVAzNHpsY0ZNVFJ3Y0N6T2VqTXBIZVRPWUpGRVQ0VnhDSWN3NSIsIm1hYyI6IjgxNzExOTYxMzQ4NmFiN2VjNzNlMzEwMDk2YzIyZjA5Y2NkM2YyZGNlZmJjYmQ1ZTQ3M2JiNTE0ZTJiNzI4MDgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+