Власти Калуги объяснили отключение отопления в многоквартирных домах
Как мы уже рассказывали, отопление пропало в сильный мороз.
В субботу, 24 января, ситуацию прокомментировали в администрации города:
- Вчера из-за проблем с электроснабжением одна из котельных Калуги была временно остановлена. Ее перезапустили, и работа была нормализована. Позже произошла утечка на теплотрассе. Сейчас она устранена. В ближайшие часы планируется повторный запуск котельной, после чего отопление поступит в четыре многоквартирных дома по адресам: Московская, д. 17, 17а, Ленина, д. 80, 82, которые были затронуты этими проблемами.
