В Калуге три многоквартирных дома остались без отопления в сильный мороз
Коммунальная авария произошла в субботу, 24 января, в центре города – на участке улицы Московской между Кирова и Дзержинского.
Из-за утечки отопление отключили в трех многоквартирных домах на улицах Московской и Ленина, сообщили в прокуратуре Калужской области.
- В настоящее время проводятся ремонтно-восстановительные работы, - прокомментировали в ведомстве. - Устранение аварии и возобновление теплоснабжения в квартирах взято прокуратурой города на контроль.
Отметим, что утром 24 января температура воздуха в Калуге опустилась до -22 градусов.
