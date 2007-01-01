В Калуге три многоквартирных дома остались без отопления в сильный мороз

Коммунальная авария произошла в субботу, 24 января, в центре города – на участке улицы Московской между Кирова и Дзержинского.

Из-за утечки отопление отключили в трех многоквартирных домах на улицах Московской и Ленина, сообщили в прокуратуре Калужской области.

- В настоящее время проводятся ремонтно-восстановительные работы, - прокомментировали в ведомстве. - Устранение аварии и возобновление теплоснабжения в квартирах взято прокуратурой города на контроль.

Отметим, что утром 24 января температура воздуха в Калуге опустилась до -22 градусов.