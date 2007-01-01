Обнинск
Шапша поручил до конца дня вернуть газ в отключённые дома в Калуге
Недвижимость и ЖКХ

Шапша поручил до конца дня вернуть газ в отключённые дома в Калуге

Дмитрий Ивьев
23.01, 15:35
В пятницу, 23 января, он заявил об этом в комментарии изданию «Подъём».

Ранее подробно про отключение газа в многоквартирных домах в разгар 20-градусных морозов мы рассказывали в этой статье.

Власти Калуги сообщили, что газа нет в пяти домах.

Губернатор Владислав Шапша отметил, что газ перекрывали из-за угрозы утечек. При этом он подчеркнул, что проверки нужно проводить, когда люди дома и не в минус двадцать, а газ должны возвращать в течение суток.

