Шапша поручил до конца дня вернуть газ в отключённые дома в Калуге

В пятницу, 23 января, он заявил об этом в комментарии изданию «Подъём».

Ранее подробно про отключение газа в многоквартирных домах в разгар 20-градусных морозов мы рассказывали в этой статье.

Власти Калуги сообщили, что газа нет в пяти домах.

Губернатор Владислав Шапша отметил, что газ перекрывали из-за угрозы утечек. При этом он подчеркнул, что проверки нужно проводить, когда люди дома и не в минус двадцать, а газ должны возвращать в течение суток.