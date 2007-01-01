Шапша поручил до конца дня вернуть газ в отключённые дома в Калуге
В пятницу, 23 января, он заявил об этом в комментарии изданию «Подъём».
Ранее подробно про отключение газа в многоквартирных домах в разгар 20-градусных морозов мы рассказывали в этой статье.
Власти Калуги сообщили, что газа нет в пяти домах.
Губернатор Владислав Шапша отметил, что газ перекрывали из-за угрозы утечек. При этом он подчеркнул, что проверки нужно проводить, когда люди дома и не в минус двадцать, а газ должны возвращать в течение суток.
