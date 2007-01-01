В Калуге начнётся реставрация исторического Дома Пестриковых

В Калуге готовится к реставрации дом № 5 на улице Чебышева - памятник культурного наследия местного значения. Об этом 23 января сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия региона.

Уже завершена разработка проектной документации, необходимой для проведения работ по сохранению здания. Сейчас дом используется как жилой, но в ближайшее время начнётся его преображение - с обязательным сохранением исторического облика.

- Скоро начнутся работы, - отметили в ведомстве.