В Калуге уберут сосульки с дома на улице Вилонова

В пятницу, 23 января, калужанка оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с просьбой обратить внимание на нависающие сосульки на доме №27 по улице Вилонова.

— Рядом детский центр с такими сосульками, - написала женщина.

— С нашей стороны мы направили информацию управляющей организации о том, чтобы убрали сосульки с дома на Вилонова, - ответили в Администрации города Калуги.