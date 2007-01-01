Обнинск
-11...-10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Людиново заведут уголовное дело из-за аварийного дома
Недвижимость и ЖКХ

В Людиново заведут уголовное дело из-за аварийного дома

Дмитрий Ивьев
23.01, 14:18
0 112
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Такие меры поручил принять заместитель руководителя следственного управления калужского Следственного комитета Константин Василевич после личного приёма жителей.

По словам людей, которые принесли жалобу, дом признали аварийным ещё в 2018 году, но он не расселён.

Представитель СК осмотрел аварийный дом и дал поручение возбудить уголовное дело.

- В ходе расследования будут установлены причины нерасселения граждан из аварийного жилья и дана правовая оценка действиям должностных лиц, - заявили следователи.

Новости по тегу
недвижимость
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlRMQ2FWWVhzT1c4VXFnWFBOMlJVV3c9PSIsInZhbHVlIjoiZjdSLy8wb3JVdGxqblZXNnJMcWlKTG44OGZXbXFYdTN1Y2lVWWtXSlhMdmFkTUlFRVcxL05MSUNHNHJnSWF3UnJ2MS9kVmVKdXF3eWQ4YW1uTmVaeHUveWRVUWc3TVYvMWRwc2daNkVPZloxeDIvMG9rR1BQeHVxK0U4Zi9PbUliYlVkYnZxYVNoQzEyNVhqUDd4dk1EengySGFCdVRpTDlyLzdlN0Fka0VxN1R1WGd0d3Eya2ptbytBNnQwdXZ6dzZiVm1BSFBTcTFYWWtySkdBMlhmRjJzK0tPMjM5Q0J3RFp6cURycm5FdUtvVEgvenYxOXZWZEl3am83WGFRNmdBdGhIR3ZrWnk5anFBV21FZjJ2UzJHZk5uUnZDV3JSaW9tTGhyV2xZSlMzaXBQSmtTNGlUbW9ZM1UvK2E5cEdEeTY2Z1ExNGpBaCsrVUNhSG5CcXMwVEVFOUdpOXhBb29sb0lyTjN5eWRxdjJwa2p0SXBmTFJyV0JMRGd1Y1lLRDA1WVlha25naXZjaG91VnhYSC9ndlJ4eHJsN0tjbi9TUWc5OU44V2hXblBXdmh1ZklFa1NWS2N3OGYwZC9pZCIsIm1hYyI6IjJjZTAwZmNjZDAyMjRjZGI0OWQ3MmQ5NWI5NjI3YjkyZjY0MjUzMzhjMzRjMDBiYmZlOTEwMjMwYjI0NDkzZTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IllEbEZvallDK0YyVERIcEp4RzdQYmc9PSIsInZhbHVlIjoia2JraGUvKzBIVGI0MzZkaXE2aERac3RoNkErcHA0WVVPa0wxMnBCdldaZ2RiOGVBQU5HbkpKUjIyYkp0cTMvVWVwYkNJMkIyckY3K2RQZFJPV1ZmWjNpclIveG1INEN4cithV0xYdEM3U0VhR2ZXaGhJRjdNU2IrcktMOE5vbHNUYUR2bFZzNk9PYUprcHhpQU02cTFML1Z6U1NDYkdJTVVLMFp4aWxDWEtUUjVZdUJOeW1VTnc3ME5mQ0Q0dEFkS0NCenlYS3NoMS9hUlNaekVzR2ZTTFZwZFJweEI5Q0xEZ1pSTENBMm1rZmZDWjhOcGFKaHBrbnRmeHNvVFFEVHVZWVdLYnNVQ29pcjhlMTl2OXZ2RGF0VlRZUENpNFQzU2ZpQkU2czdwSDFZY0FSK1JJVXhTNjRBeEVuNk9DUnJiZUVVVER4RzAvaFhqZVBuNzN3QVF0OUF3S0Q2MHIvek1DY3BZYVREVGRVeE9BRzg1d1lDTldzcXFkWEdBY3B4RUxoZ3hhMEFRT2ZLbVBxRzNqUStjZ3ExV2FySjRRVExrU25aYm9SZXBpWEFaa0Y4YmFwV1lGVFNOeG5tZlVJN1dRY2NIbUE0UVhBSFEvWURrY0tOMG0rRitiejZJazhsNTA1N3BpMk56THJPbTZielVidWFuRnc2Ym5hV2poMlhzRlk1bk83OUxQNDZWZFoxdXk4RHhpV2hlQVd0VEN1aVB2Slh4anZSWHVpMmdzZVNnYlg2OGorQ3I2WllNMWlGb1RLZlVPV29CYTlidWgxUW1ncmdpeUVNTnRxbkN2bTgxeUI1SVFRM1BZVlJHS1RZdmhRUWNpbmJtM3l6V2pXZiIsIm1hYyI6ImQxMWJhOTdkODQ4NTYyYzg4ZWQ1YmRkOThhN2E2ZmQxMWVjZWQ1Yzk2ZjMwMDgyYjUyYTA1MWEyY2QzNjdkY2YiLCJ0YWciOiIifQ==
18+