В Людиново заведут уголовное дело из-за аварийного дома

Такие меры поручил принять заместитель руководителя следственного управления калужского Следственного комитета Константин Василевич после личного приёма жителей.

По словам людей, которые принесли жалобу, дом признали аварийным ещё в 2018 году, но он не расселён.

Представитель СК осмотрел аварийный дом и дал поручение возбудить уголовное дело.

- В ходе расследования будут установлены причины нерасселения граждан из аварийного жилья и дана правовая оценка действиям должностных лиц, - заявили следователи.