В пяти многоквартирных домах Калуги отключили газ
Недвижимость и ЖКХ

В пяти многоквартирных домах Калуги отключили газ

Дмитрий Ивьев
23.01, 14:26
0 441
В пятницу, 23 января, такие данные назвал глава города Дмитрий Денисов.

- В ходе проверок специалисты газовых служб, к сожалению, нередко фиксируют грубые нарушения: оборудование находится в неисправном состоянии, засорены вентканалы, в отдельные квартиры нет доступа, - пояснил чиновник. - В таких случаях газ перекрывается. Это неудобно и вызывает справедливое недовольство жителей, но важно понимать главное – речь идёт о безопасности калужан. Цена халатности здесь слишком высока: тяжёлые отравления угарным газом, смерть калужан, в том числе детей.

По его словам, сейчас во всех пяти домах, где отключен газ, есть центральное отопление, в квартирах тепло. По дому на Чичерина, 21 с индивидуальным отоплением дано отдельное поручение.

- Поручил начальнику управления ЖКХ Михаилу Вишнякову вместе с Государственной жилищной инспекцией обеспечить максимально оперативную работу управляющих компаний, - заявил Денисов.

Подробнее про отключение газа мы рассказывали в этой статье.

