Жителям калужского села дали чистую питьевую воду
Недвижимость и ЖКХ

Жителям калужского села дали чистую питьевую воду

Дмитрий Ивьев
23.01, 12:25
0 85
Прокуратура Хвастовичского района провела проверку после жалобы 73-летней жительницы села Милеево на качество питьевой воды.

Выяснилось, что единственный колодец, которым пользуется часть села, не соответствует санитарным нормам — лабораторные анализы подтвердили, что вода непригодна для питья.

В ответ прокуратура направила представление главе администрации сельского поселения. После этого колодец был продезинфицирован, а жителям организовали доставку безопасной питьевой воды, сообщили 23 января в Генпрокуратуре.

Новости по тегу
жкх
Партнёрские новости
