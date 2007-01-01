Жителям калужского села дали чистую питьевую воду
Прокуратура Хвастовичского района провела проверку после жалобы 73-летней жительницы села Милеево на качество питьевой воды.
Выяснилось, что единственный колодец, которым пользуется часть села, не соответствует санитарным нормам — лабораторные анализы подтвердили, что вода непригодна для питья.
В ответ прокуратура направила представление главе администрации сельского поселения. После этого колодец был продезинфицирован, а жителям организовали доставку безопасной питьевой воды, сообщили 23 января в Генпрокуратуре.
