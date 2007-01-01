На окраинах Калуги отключат электричество
Ремонтные работы запланированы на вторник, 27 января, рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Временные отключения ожидаются в домах на следующих улицах:
- ул. Советская,
- ул. Льва Толстого,
- ул. Ждамировская,
- ул. Городенская,
- ул. Просторная,
- ул. Чудесная,
- ул. Береговая,
- ул. Турынинская,
- ул. 1-я Тарусская,
- ул. 2-я Тарусская,
- ул. 3-я Тарусская,
- ул. 4-я Тарусская,
- ул. 5-я Тарусская,
- ул. 6-я Тарусская,
- ул. 7-я Тарусская,
- ул. Николая Ткачева.
