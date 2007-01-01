Обнинск
-11...-10 °С
На окраинах Калуги отключат электричество

Дмитрий Ивьев
23.01, 10:58
0 617
Ремонтные работы запланированы на вторник, 27 января, рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Временные отключения ожидаются в домах на следующих улицах:

  • ул. Советская,
  • ул. Льва Толстого,
  • ул. Ждамировская,
  • ул. Городенская,
  • ул. Просторная,
  • ул. Чудесная,
  • ул. Береговая,
  • ул. Турынинская,
  • ул. 1-я Тарусская,
  • ул. 2-я Тарусская,
  • ул. 3-я Тарусская,
  • ул. 4-я Тарусская,
  • ул. 5-я Тарусская,
  • ул. 6-я Тарусская,
  • ул. 7-я Тарусская,
  • ул. Николая Ткачева.

