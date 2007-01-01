В калужскую деревню провели воду
Скважину пробурили в населенном пункте Каравай Дзержинского района.
- С каждым годом численность жителей д. Каравай растет, сейчас там проживают более 220 человек. Удалось решить многолетнюю проблему водоснабжения деревни, - заявил 22 января глава района Егор Вирков. - Скважина уже пробурена, проложен участок центральной магистрали. Для определения необходимого диаметра трубы уличной сети важно понимать количество абонентов, поэтому жителям необходимо как можно быстрее подать заявление в «Калугаоблводоканал» на технологическое присоединение к сетям, чтобы уже весной подрядчик смог приступить к работам. Также от количества поданных заявлений будет зависеть и стоимость подключения к сетям.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь