В Людиново задерживается выплата субсидии на оплату коммуналки

Об этом в четверг, 22 января, сообщила жительница города Людиново Калужской области в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, в этом месяце долго задерживают выплату.

— В этом месяце долго задерживают выплату субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКУ) в городе Людиново. Получали 10-13 тысяч рублей, вместе с выплатой пенсии. Сегодня уже 22 Января. Субсидии нет. Субсидия начисляется людям с небольшим доходом, поэтому задержка выплаты существенно ухудшает качество жизни. Просьба разобраться в причине задержки данного пособия и уточнить дату, когда мы сможем получить положенные нам средства, - написала женщина.

В Министерстве труда и социальной защиты Калужской области прокомментировали ситуацию:

— Финансирование на эту меру поддержки было направлено, но на передвижение средств и подготовку финансовых документов необходимо время. Сроки поступления выплаты на счет уточняйте, пожалуйста, в отделе соцзащиты Людиновского района.