В Калужской области мужчину осудили за самовольное подключение к газопроводу

В среду, 21 января, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о вынесении приговора Малоярославецким районным судом 68-летнему местному жителю.

По данным ведомства, он признан виновным в повторном самовольном подключении к газопроводу.

— В период с февраля по апрель 2025 года мужчина находился в своём частном доме в городе Малоярославце Калужской области. Не имея полученного в установленном порядке допуска, произвел повторное самовольное подключение к газопроводу. Он соединил участок газораспределительной линии при помощи резинового шланга, обеспечил подачу газа к газовой плите, находящейся в его доме. Он должен газоснабжающей организации более 53 тысяч рублей. В 2024 году его уже привлекали к ответственности за такое же нарушение, - пояснили в прокуратуре.

Суд учёл признание мужчиной вины, раскаяние в содеянном, возраст и состояние здоровья подсудимого, наличие близкой родственницы-инвалида, за которой он ухаживает.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.