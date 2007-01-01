Обнинск
-9...-8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калужской области мужчину осудили за самовольное подключение к газопроводу
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области мужчину осудили за самовольное подключение к газопроводу

Евгения Родионова
22.01, 09:00
0 672
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 21 января, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о вынесении приговора Малоярославецким районным судом 68-летнему местному жителю.

По данным ведомства, он признан виновным в повторном самовольном подключении к газопроводу.

— В период с февраля по апрель 2025 года мужчина находился в своём частном доме в городе Малоярославце Калужской области. Не имея полученного в установленном порядке допуска, произвел повторное самовольное подключение к газопроводу. Он соединил участок газораспределительной линии при помощи резинового шланга, обеспечил подачу газа к газовой плите, находящейся в его доме. Он должен газоснабжающей организации более 53 тысяч рублей. В 2024 году его уже привлекали к ответственности за такое же нарушение, - пояснили в прокуратуре.

Суд учёл признание мужчиной вины, раскаяние в содеянном, возраст и состояние здоровья подсудимого, наличие близкой родственницы-инвалида, за которой он ухаживает.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
33%
0%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InlhbUZVa3RhWEFGY05BOGMxUlpvMEE9PSIsInZhbHVlIjoia1BvUmI2b2JzVU9jNUwxaTdaVnhWOFZva0VnREk5clBobVQzWUg4RHFjaHNXVUEvQlRVbGxYOGRhVWpFMGtsL1drcVhxVU5aS3hzbUtMSlo4eWdxSjQxUmVPYzN3c1BxVFpsNmRlSGs4NGlpVk1uOHdqa3RVdFBCa3FHVStJemdBczVBN0JtZi92RlMzZlZDNXp1RUMyalVwdnZtMkg2d1d2SlFXVGV2eVFwNWdUSSt0d01FUUJBN3lUM2U1YStDMjRwMGVIVjVCdDJyN1NQUGQ4a252NGlrRCtqU3VJTy9XVWFlbERGSlZrWEh3TlJkN0d5N2lBTnpucjRhRmZseVA1NVN6K2RLT3VVVm80NXJvMDVMN1p4MzhHV3IvL3FsbEtEWENWdVMyejcvazMvU1l5NVM1aUFseHBwTi90OWxUR2dHeGQxbHc1RnVNVU95eklLVU5sK3BONEVLRjdJYnAzZWpIU0h6U0hSZG1NeHRlWWFMMzU3bnhGd2JwTGxJeGdqSWxiWWdnU3lmaGtOS2l0RGJIcFcwRWpZRmZJbWpJYVF2UWRPZkx2NW9Uc2V3TXBFU3JJVkpiaVZOVDludiIsIm1hYyI6IjNiNzE0ZGI0Zjg2ZjU1ZjQ4YjIyNjBlMjEwYjg2NGQ4MDgzNmY4MzA5ODA0MDM0NTkzNDY0N2I2YjY2YTgyN2YiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IllPSzdVSUROMHVvai9wZnpNOUhSUVE9PSIsInZhbHVlIjoiaDlGOGxIUVhOQ25sVlowNnBDaGRSZW1ScGhKTjVweWVERGhzV3B4Y3ZyUjVSNUMzTHBwUWtDWmJYS2xTZmdCV3NHYjFKbzlZMWxxbUt6TGFzQU8wMzlPRkc4OWZaWGNVSUtlZ21JazEva0dHQkdIMUlmd0VNM2tab1JteHVuRmlXWlgyNDkxR0pVN3RDVTVuUCtMT3NCaTkxdmt3cU1tSjU1S2c4dnVSUngwZUp3RzErOElBYlJtUzVMYXF0SW9pa0JJV000QmxydHZDYURQZTF0b28wbGlnTWFEYWppZ3MxeFo4aHQ1RmwwSTVaYjNDVm9yOVV4Y3loZ0NuQ0krMnJjMXBMdEw5ak4veWo2c05KZjZVem1od0J6aVhEOWdWT1drMmpWNnVwYThQSW9hd25kdndwOHkyL3FZNmwxQm5YN3pCa1VhTytzd0lKRDUyQWVkRlB3MTdtSWp2NExFK3BHOEZpbHJ2TGFmV3ZkMHpZSS9jSHBjOHd3M1ZXSU5lSk9qMG4yNTdIV0FROG1qZStqb3VzSThrSEF6dWpyR1lQTCszc0ZmV294VkNZVFBVaGNSem92YTYrQ3dTa3E2OWhFZkhibjJYSlBUN0pzS3ZlQlBBMzJoMDUraTN3NHR4M00zd2M2c3FhM2d0V0lKTisxeWUwUVdIbFZZc0xOTDZzTEpTL3U3RnhSNzBIS3NVbW13NG96NitwYVA4MnR0OUc5U2dnWHFod2dMeXdFZGZLS2hEdmppeHJvT0hvNnV3bjZTRS9WK085R0YrbnZsVHowMTdNcUM0eDF0RFpnekQyb0IzZjdHM2JLSUd3cjdVdGd0VTVNOUx2WkIzZ3RPbCIsIm1hYyI6IjllYzc2MmJmMTgzYjdhMGFjNjQzYjAzNzI1MjgyYjk0YjcxMTZiNzJiNjk3M2NmNGY0MWFkZDA0YjhmNzRjNDIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+