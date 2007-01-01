Обнинск
-7...-6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Калужане снова не получают квитанции на оплату услуг ЖКХ
Недвижимость и ЖКХ

Калужане снова не получают квитанции на оплату услуг ЖКХ

Евгения Родионова
21.01, 17:35
0 629
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 21 января, в нашу редакцию обратился калужанин с просьбой рассказать о проблеме в работе почтового отделения №18 в Калуге.

По его словам, в дом №1 по улице Чехова не приходят квитанции об оплате услуг ЖКХ.

— Нет квитанций ЖКХ улице Чехова,1. Позор, разогнать надо! - написал горожанин.

— Сейчас в почтовом отделении много вакантных ставок, что сказывается на качестве предоставляемых услуг. Сотрудники по кадрам уже занимаются поиском кандидатов. Чтобы избежать задержки в доставке квитанций ЖКХ, к работе привлечен сотрудник другого почтового отделения, который оказывает коллегам помощь, - прокомментировали ситуацию в Министерстве цифрового развития Калужской области.

Ранее мы уже писали о такой же проблеме.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
12 оценили
33%
0%
0%
8%
0%
58%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ijk4UnV5Nno1S3luLzJoaVUvc1Y1U2c9PSIsInZhbHVlIjoibm1GSDVGRDE0NG50V3MyYkE2U09kTFFHSDA0MW1ybmh1VkdPSlRrYVduMkg2YWU5VHN3c1dWVDJlcG00V3N2cVNIRWVZNkdDWUJXR0RjU3FXcmsxTVhteXRzdkZZRUI4TmpUSUxqajdGV1FPVzB4dEt3cjhPOFRKNmdPR2FJSE5lWkRMNDgzRjVEVGQxVDhrZU11aVA1NlBDWUdDMmNhdXhDcGZQbFJUQzYycld4UjNtc3FFQ2wwUUxBS2Y5aXptL2Nrbm9BWlMwMDZhSUNUMGVhZTVaZEJsdllLSHZLMDNGYXZXcUtzMEZmVFJ3blhQeHFqV3prU2l5bGFrK1ZZVXRmQnRnK29ScktSd3VBa0hOcTBmTW9kWjFjSXpJL25oTmZRY0JMRDhjajlEZVNhSVBoeE43bFJPUHJlNXdtMGlaeGJGbm1yS1llbG05aDAzVDlnQXp3S3VCKytHQ25Rd25VN2JQT2FkZkV3TlhYZlVpSThPL3MvZFMySS9VcHJYZ1FqSXJEc1FJSXUwQlVoUzc4L0xiSWFqRE56bUZDc3Zjd09NSkoxWE0yYWZ6cVZGQ1BUNkhOd01LbG5PVElmRSIsIm1hYyI6IjJjYjlhNTIxMzZhODdhYTIyZjkwZmQwZTFhZDBiODk0ZGVhMDA1YTc1NWQ2OTdjNGRlMmI3MDJkYmY3NWE4OWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Iis5OGFxcGRMdHZtaUFmTk80V1pkeXc9PSIsInZhbHVlIjoiS05qTVp2VCtsbGhUa1lOTkNqbmFVamdhdjdnMnJQV0lUREFHVjJ1RWtvdnVFMmdCL3o5MjBOR0JiVUNwL3llYTJhbkNjSWFIZFhzMy92aHRzMnd4aEd3N25YRlFPV1VPNVBib3BkQ0tPR3FyaU9wOVRjeUQybzR1Sml5YmJ4MHJvTzNIL0hyY2pBNzdyYlBPUmlCVXVuV2dOVzMrdHlETU5QV2hZb1YwT21kQmVZVFNtRVVhSjJXSm1vdW1QcnlDQ2pZcTB6Q1BlNDY3akZDeVBBa1RsK24xVzl2aitYWTJuK05uNkQ1bHpCTGtNeE9uckxWNGp4UzNmWC9GZVpjYk16M01ObjQ3MFRreUxIWVZab0RpMEFPc0lJWUU3bG81MzVVYU5vQ2xxUmxxUlU5UHRhalBidTBmaTE0L1ZpU3ovN3RBaHl3M2NsS0hsL3psOXRJQmVpZFlwb1RjRUtzaElSUGhNc1liY0JudVF1cmk4cEhnbnVHMURNdW5OdG5yekw5ODFvU0FpUUF2WVN3K216ZDVYOUpCaHlBUGFDbEQ0eHlhV1FnMEJ4UmcrdWRPanlhVXpPTFl2WkM3cnY0TjE4SzlEZjR3TElQNnJ0MXIxM2Q1ZzducFB5UHNQNDNFZGpZc3VSdytlWUZ2N2ttUGViZUFXaWFjTG0vc2N1TzY2dGk5T2FYMFc4T2Q0V0ErdGdQeC90ZC9yRzU3RkJsdFpxOTJBa2tMSnV4WmxwZVRselpLVkFOTnEwQ0NFbU43L1lHbC9nK3VzTXl5T3FpMG1vNGxRMjI2U3VBVlhTQmkvUVRUUVpJOHlBK2xRNzVVNkxRUWNDU0NBRUltdnYxUiIsIm1hYyI6IjMyZWU1M2YzNGNiYzE3NjJiNjdjZTY1OWI2MTI2OGYwYTk2OWJiMDFlZmZlYjc1MDFiYmY2Yzc2MTFhNjMyOGQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+