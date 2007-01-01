Калужане снова не получают квитанции на оплату услуг ЖКХ
В среду, 21 января, в нашу редакцию обратился калужанин с просьбой рассказать о проблеме в работе почтового отделения №18 в Калуге.
По его словам, в дом №1 по улице Чехова не приходят квитанции об оплате услуг ЖКХ.
— Нет квитанций ЖКХ улице Чехова,1. Позор, разогнать надо! - написал горожанин.
— Сейчас в почтовом отделении много вакантных ставок, что сказывается на качестве предоставляемых услуг. Сотрудники по кадрам уже занимаются поиском кандидатов. Чтобы избежать задержки в доставке квитанций ЖКХ, к работе привлечен сотрудник другого почтового отделения, который оказывает коллегам помощь, - прокомментировали ситуацию в Министерстве цифрового развития Калужской области.
Ранее мы уже писали о такой же проблеме.
