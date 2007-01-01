Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге уберут сугроб с перекрёстка Разина и Тульской

Евгения Родионова
21.01, 15:45
0 350
Во вторник, 20 января, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой обратить внимание на проблему с очисткой улиц от снега.

По её словам, на перекрёстке улиц Разина и Тульской навален сугроб на проезжую часть.

— Перекрёсток Разина и Тульской, навален сугроб на проезжую часть, при повороте на Тульскую приходится выезжать на встречную полосу. Да и вообще почему не чистят улицы города должным образом? - написала горожанка.

— Этот сугроб взяли в план, постараемся до конца недели вывезти, - ответили в Управлении городского хозяйства Калуги.

18+