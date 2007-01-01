В Жиздре завершили капитальный ремонт кровли дома на улице Кирова

В Калужской области стартовали работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, включённых в план на 2026 год. Уже завершён один из первых объектов — дом № 28 на улице Кирова в городе Жиздра.

Как сообщил 21 января министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин, на здании полностью обновили крышу: установили новую стропильную систему, заменили старый шифер на современный металлический профлист и утеплили чердачное перекрытие.

Это первый из запланированных на год ремонтов.