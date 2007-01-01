В Калуге обвалился канализационный колодец
Коммунальная авария произошла в районе дома №137 на улице Тульской, сообщили 21 января в областном водоканале.
Причиной происшествия назвали естественный износ.
- Территория была огорожена, аварийно-восстановительная бригада приступила к откачке воды и приступили к раскопке котлована, - пояснили коммунальщики. - В ближайшие дни мы планируем провести демонтаж поврежденного колодца и установить новый. После этого будет выполнена укладка трубы и обустройство лотков. Все работы планируется завершить на этой неделе.
