В Калуге обвалился канализационный колодец

Дмитрий Ивьев
21.01, 09:46
Коммунальная авария произошла в районе дома №137 на улице Тульской, сообщили 21 января в областном водоканале.

Причиной происшествия назвали естественный износ.

- Территория была огорожена, аварийно-восстановительная бригада приступила к откачке воды и приступили к раскопке котлована, - пояснили коммунальщики. - В ближайшие дни мы планируем провести демонтаж поврежденного колодца и установить новый. После этого будет выполнена укладка трубы и обустройство лотков. Все работы планируется завершить на этой неделе.

