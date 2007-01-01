В Калуге отремонтировали исторический дом XVIII века

В Калуге завершили ремонт фасадов, крыши и отмостки на памятнике культурного наследия регионального значения — доме Кувшинникова, расположенном в Гостинорядском переулке, 5. Здание построено в середине XVIII века с последующей перестройкой в XIX веке.

Как сообщил 21 января начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков, работы провели в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Заказчиком выступил Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Калуги.