Историческое здание в Калуге обретёт новую жизнь при поддержке Сбера

Сбер финансирует реставрацию объекта культурного наследия федерального значения – жилого дома К.Ф. Торубаева 1794 года постройки. Средства в размере 30 млн рублей будут направлены на комплексное восстановление памятника архитектуры с последующим созданием в нём современного общественного пространства.

Проект реализуется индивидуальным предпринимателем Алексеем Петрухиным в рамках государственной программы «Развитие культуры» при поддержке АО «ДОМ.РФ». Реставрация позволит не только сохранить исторический облик памятника архитектуры XVIII века, но и превратить его в центр культурной и социальной жизни города.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Для нас важно создавать условия для сохранения культурного наследия области. Этот проект – пример ответственного подхода к развитию городской среды, где историческое наследие становится драйвером экономики. Восстановление памятника архитектуры не только сохранит уникальный облик Калуги, но и создаст новые рабочие места – как на этапе реставрации, так и в дальнейшем при работе нового общественного пространства».

Алексей Петрухин, индивидуальный предприниматель:

«Реконструкция объекта культурного наследия – это сложный и многоэтапный процесс, который требует не только финансовых вложений, но и соблюдения исторических и архитектурных норм. Поддержка Сбера – это возможность сохранить историческое наследие, а также создать современное и функциональное пространство».

ПАО Сбербанк. Ген. лиц. Банка России № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка:www.sberbank.com , www.sberbank.ru. Реклама. erid: 2VfnxwizeBK