В Калуге в доме на Малоярославецкой из двух кранов льётся кипяток

В среду, 21 января, в нашу редакцию обратилась жительница Калуги с просьбой рассказать о проблеме с отсутствием холодного водоснабжения в доме.

По её словам, в третьем подъезде дома №4 на улице Малоярославецкой из крана холодной воды вторые сутки льётся кипяток.

— У нас проблема и я не вижу, чтобы её решали. Получается из двух кранов льётся кипяток. Даже если произошла авария, почему о ней нигде нет ни одного слова? - написала женщина.

Госжилинспекция Калужской области прокомментировала ситуацию:

— Как сообщили в управляющей компании, возможная причина в неправильной установке смесителя в одной из квартир. Сотрудники в курсе проблемы и делают всё возможное, чтобы нормализовать систему водоснабжения как можно скорее.