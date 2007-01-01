Власти заявили, что в Калуге осталось только три площадки с неубранным мусором

Такую информацию днём 20 января опубликовал министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

По его словам, в ближайшее время они будут приведены в порядок.

- На сегодняшний день почти все проблемные контейнерные площадки уже приведены в порядок, - отметил министр. - Совместными усилиями выполнена расчистка снега возле контейнеров, убраны навалы мусора, восстановлены подъезды для мусоровозов. Это позволило вернуть уборку площадок к штатной работе и снять риски срыва графиков. Ежедневно в плановом порядке вывозятся отходы более чем с 1100 контейнерных площадок по всему городу.