Калужане не могут получить квитанции на оплату коммунальных услуг

Об этом во вторник, 20 января, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, частные дома № 62, 60, 58, 56 (и другие) на улице Знаменской не получили квитанции на оплату коммунальных услуг.

— Почта России предоставляет недостоверную информацию, а Минцифры40 цинично предлагают пожилым людям с кнопочными телефонами «воспользоваться платформой обратной связи». Пожалуйста, заставьте ресурсоснабжающие организации предъявить иски к Почте России, не исполняющей договоры о доставке квитанций, - рассказала о проблеме жительница областного центра.

— Почта России - коммерческая организация, которая самостоятельно ведет свою финансово-хозяйственную деятельность. К сожалению, повлиять на её решения, в том числе в вопросах взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями, мы не можем, - прокомментировали ситуацию в Министерстве цифрового развития Калужской области.