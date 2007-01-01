Обнинск
Калужские чиновники пояснили, почему на дорогах появляется слякоть
Недвижимость и ЖКХ

Калужские чиновники пояснили, почему на дорогах появляется слякоть

Евгения Родионова
20.01, 16:28
0 100
Во вторник, 20 января, калужанин оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом об уборке снега на дорогах.

По его словам, на дорогах сейчас много слякоти.

— Проехал по городу. Более-менее улицы Кирова и Ленина, а на остальных слякоть по три килограмма на колеса прилипло и не было ни одной снегоуборочной техники в городе. Наведите порядок, пожалуйста, - написал мужчина.

— В городе по-прежнему остаётся большое количество территорий, где требуется уборка. Будем прилагать все усилия для скорейшего проведения работ. Такая «каша» (слякоть) появляется, когда реагент работает со снегом, убирает скользкость. Второй цикл - это сгребание выпавшего снега - «каши» с дорог. Он начинается после того как все дороги обработаны противогололедными материалами. Это соответствует требованиям к технологии организации работ в зимний период, - ответили в Администрации города Калуги.

