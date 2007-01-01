В Людиново восстанавливают водоснабжение в доме

Ранее мы писали об обращении жительницы города Людиново в нашу редакцию.

По её словам, в доме №11 на улице Трудовые резервы с 16 января десять квартир остаются без воды. Управляющая компания проблему не решает, только «кормит» обещаниями.

— В доме произошёл прорыв стояка холодного водоснабжения. По сигналу жильцов подачу воды приостановили. 19 января нашли собственника квартиры на первом этаже. Вчера попытка сварки не удалась. Сегодня планируется замена стояка на первом и втором этажах. Бригада уже на месте, - прокомментировали ситуацию в администрации Людиновского района.