В Калуге обнаружили опасные сосульки возле лицея №9
Об этом в понедельник, 19 января, написал калужанин под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».
По его словам, прохожие подвергают себя опасности, проходя рядом со зданием.
— Лицей №9. Дети лицея и просто прохожие каждый день ходят под нависшими сосульками (огромными), подвергая свою жизнь опасности, - написал горожанин.
— В этой части здания сосульки, к сожалению, очень сложно сбить без привлечения специальной техники. Сейчас коллеги оформляют её выезд, чтобы до конца недели сосульки были сбиты. На этой стороне улицы установлена сигнальная лента, предупреждающая об опасности, - прокомментировали ситуацию в Министерстве образования и науки Калужской области.
