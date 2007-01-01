Обнинск
-8...-7 °С
В Калуге обнаружили опасные сосульки возле лицея №9
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге обнаружили опасные сосульки возле лицея №9

Евгения Родионова
20.01, 15:00
0 304
Об этом в понедельник, 19 января, написал калужанин под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По его словам, прохожие подвергают себя опасности, проходя рядом со зданием.

— Лицей №9. Дети лицея и просто прохожие каждый день ходят под нависшими сосульками (огромными), подвергая свою жизнь опасности, - написал горожанин.

— В этой части здания сосульки, к сожалению, очень сложно сбить без привлечения специальной техники. Сейчас коллеги оформляют её выезд, чтобы до конца недели сосульки были сбиты. На этой стороне улицы установлена сигнальная лента, предупреждающая об опасности, - прокомментировали ситуацию в Министерстве образования и науки Калужской области.

