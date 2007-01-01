В Калуге жители Хрустальной ждут уборку снега

Во вторник, 20 января, в нашу редакцию обратился калужанин с просьбой рассказать о проблеме на улице Хрустальной.

По его словам, снег не вывезли, поэтому проехать невозможно.

— Это фото улицы Хрустальной вдоль школы сделано 12 января. Сегодня 20 января и ничего не изменилось, снег не вывезли. Улица не проездная. Автомобили не могут разъехаться. Когда вывезут снег? - написал горожанин.

Мы попросили Управление городского хозяйства дать комментарий. Вот их ответ.

— Объём работ большой. С имеющимися возможностями постараемся включить в план на вывоз завтра-послезавтра.