Обнинск
-9...-8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге жители Хрустальной ждут уборку снега
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге жители Хрустальной ждут уборку снега

Евгения Родионова
20.01, 18:24
0 108
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 20 января, в нашу редакцию обратился калужанин с просьбой рассказать о проблеме на улице Хрустальной.

По его словам, снег не вывезли, поэтому проехать невозможно.

— Это фото улицы Хрустальной вдоль школы сделано 12 января. Сегодня 20 января и ничего не изменилось, снег не вывезли. Улица не проездная. Автомобили не могут разъехаться. Когда вывезут снег? - написал горожанин.

Мы попросили Управление городского хозяйства дать комментарий. Вот их ответ.

— Объём работ большой. С имеющимися возможностями постараемся включить в план на вывоз завтра-послезавтра.

Новости по тегу
жкх авто и транспорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkJ1TjBZTnJLSURCaWg2a1VvTEhYRWc9PSIsInZhbHVlIjoiN2cxcWZUUW1VTGVEdGVteWtjNlRqcUlCbUFZKzdwVENKaHg4OEY2V2tCRE55cFh2d1RzSUhEZ3ZjUnB2c2ZSNWI4R0g2NGNNZFAvbExzOGtUSWNNYTZEeDAxNmdhOVIzTjU5dHZUc3RlTUxPcStteUZNSnEya1A1QWh4SjRVb2gydEtZdlZXbldkamd3MU5LdGJodkZHRkw2VkhhTHZSSmZDNVZzdEpvNVNJcGFtTHNNaCtkTFFqZGRqS1JDQWJGZjY1OHJpQ2p0M1c1WVFKeDlWU3lrWG9Odld1K05yOHh4T3IwTWNjVFZ5SS9Fa0h2S1lnTHc2QnVkUzJJVkM0ejUyeXlYY2V0bVR0ckVYZVVuSFM5Y1NZR3B1K2hNb0xQT2o4cnJtY2t2aXFUSGRQR0hmSG5jWDZ5YkZUTTZKdGtGWEFUZ0svYk1qVXlVVkRNdkJRWUtteGhnRnhNeUhDMTlwSGJPMElBaHJRbzA3a09KS0FXM0hJY0VlSFVHaDBLOWZvNE5PQWRWSGZNVDl6bmQ1ODBYUG5KazlvcmRXa2ZybXBnVXdHOWVHV0Q5aXppcHppcTVJd01zd2F5anlBbiIsIm1hYyI6ImY4MTAyMzNhZDQxNzM0NjFmYTY3ODIxM2JkODQxNGNlYjE1MTE3MDU3YjNlN2VmNTgyN2UzNDlkNWQ0YjhjNzIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImpTci9iSHBlU3BOWG9XV0xObE5lOWc9PSIsInZhbHVlIjoiSUhmeWRiZmFhQ1JqT1pKSVRnV092TWhUc0FYYUp5Z1lOQmpUdlNvalpyS0lVN016RU1aaGpMM0NYWENSUWdyZFk5cXFwb0tuZXozdU0yWlhRMUtycm9WWVF5cHpmU2Y4N3E3OXlJOU9OTmpmUXo3V1V1Tnp2WE9SRnBxWjBHN3RhREpxaG5tVFZJWEFKaUk5ZnU0OHlZd3FUK1NUMEtYTDl2bzJ2U2M2WWh6MkszVS9sUE5nVWxNWWhQQlNxbXNUeTNJY0tCMURGV1krOFh3OUt1bWd1c25EZ2M5SERDT0hGWUkxaW9mbkVVY3Y5RjVNMjlZb1pteUdpY2dranN2aGM1NWlYeGFlYldsZ0x4ZlBjV1lpNEJOT29NUENGeUFDRU5XN1Y2WHp5YmI4MENrdXJBTzAzNk1rUHZWS1FLR0YwS1hxa2xFZzg2aVltVnM0UlRuQ3c5WWV2SEZMemRyL2tXU0RDY2MxOVRnU3EwQktzcTkra0ZBb2s1SVlPYjVKTnFXNjR2RWEyNExOMjdIVWVuYmtsL2FLVzlNMjhnaHR0WGQwRWFqOTh1TSt3d3htZjRldGIxcGNhOEQ5cE9IOU9XNFBsMmg3MEVRdTRvcmlTQVVnNldQaUZlM3pOVU5nTDVaL2I2U0NDb1BCVFYwWjNKaWg5anV1L1puMXo2VkxCSUNRbkplZnFabncwZTJobEJ0S0Q3U0dzWDdFSzI2eHdjZ3R4MzJsT3dpbGlleFN2dEcxU1hXMVA4MmJURDA0ZnFiRTI0N2Q3L2ZHaVNVS3FhOVpZNnVUOFBWTHR2TzBVc3JCVlRkTHhQK3dIRnJnVEJrWEJ1cWdqMDNpQUFGUyIsIm1hYyI6IjI2NjU3MDgxNDFmOTBkMWRiMTk2M2U3M2E1Mzk1MDA2N2Q1ODU0NGQ3YTcwMDYyMGYyYjM4MDQxYTVhOTlmYjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+