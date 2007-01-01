Обнинск
Недвижимость и ЖКХ В селе Калужской области расчистили дорогу от снега
Недвижимость и ЖКХ

В селе Калужской области расчистили дорогу от снега

Евгения Родионова
20.01, 11:09
Во вторник, 20 января, прокуратура Спас-Деменского района сообщила о проведении проверки исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожной деятельности.

По данным ведомства, в селе Лазинки Спас-Деменского района проезжая часть автодороги была заснежена и не обработана противогололедными материалами. Это создавало угрозу безопасности дорожного движения.

Прокуратура района внесла представление в адрес организации, ответственной за содержание автомобильных дорог в зимний период в Спас-Деменском районе.

Дорогу привели в нормативное состояние.

жкх
