В селе Калужской области расчистили дорогу от снега

Во вторник, 20 января, прокуратура Спас-Деменского района сообщила о проведении проверки исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожной деятельности.

По данным ведомства, в селе Лазинки Спас-Деменского района проезжая часть автодороги была заснежена и не обработана противогололедными материалами. Это создавало угрозу безопасности дорожного движения.

Прокуратура района внесла представление в адрес организации, ответственной за содержание автомобильных дорог в зимний период в Спас-Деменском районе.

Дорогу привели в нормативное состояние.