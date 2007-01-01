Обнинск
-8...-7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге проверят стойкий запах в многоквартирном доме на Фомушина
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге проверят стойкий запах в многоквартирном доме на Фомушина

Евгения Родионова
20.01, 10:00
0 486
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В понедельник, 19 января, прокуратура Калужской области сообщила о направлении требований о проверке источника стойкого запаха. Жильцы связывают его с материалами, которые использовались при работах в многоквартирном доме по улице Фомушина.

По данным ведомства, публикации об этом были в СМИ и сети «Интернет».

— В средствах массовой информации и социальных сетях распространили сигналы жильцов многоквартирного дома №26 по улице Фомушина о наличии неприятного запаха. По их словам, запах исходил от материалов, применявшихся при ремонте. У людей ухудшалось самочувствие из-за этого запаха, - уточнили в прокуратуре.

Прокуратура направила в Государственную жилищную инспекцию Калужской области требования о проведении внеплановых проверок в отношении управляющей организации и собственника нежилого помещения.

Проведение проверки находится на контроле у прокуратуры.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
5 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IllCM011YWw0aDVneWxpZVVPditoYkE9PSIsInZhbHVlIjoiZndnOWZvL3JjOE0yRy9LWVI1VW1Qd2RkY3ZXK3FveVUxN2ZtQU9DU1FZZDY1akxCbkNhWHhJazgvMkQxYVFpUmpDTkxrU1F5UFZMc3R5Mmw4K1NNckpUNW8wZnI1ek9KSFQwaWtjZFNnaU1vVk4wSS9qTm9pVEtTbFZaTGdZMjErMk9HMjk5MGdCQTVEZEl3M0JaL0VjWXVzWWFIcC9jTDFKd2ZESzFFdVRtaDNKdmZzMXZ4ZlhuSFZpYk50ZnBSK2VMVmV0RisvRjRMOURhSlh6UTZhWm1OVVpQZDJaVm9XQlhMMU5zaWVycG1Ia2dyNENDTFpqQjF1ckw1eHhOcmhGdFp0UE9BMGh6WFRVTGFBSW1hQjQ1Q2RsMkRZSzRwK3ZMWWhSOGcxamR2TXZhQmVvREpxamk1OEJESmhUVWhCazNCcUd6VytXY3VEWkNZM1djQjRkaHVPdGFFSGdNV0NlVlhKRGF5eGlSRDQrOWJyRkovUDdrNzJoaWpiWTloUE8valhlYVpwUzBGWHBQdnBxZk1XZnAzVG9OeXRmQWk4SHNrcThsTEZEeEdkVy9rWTIwZ1hzNmJjajdLU1RWQiIsIm1hYyI6IjFiZDVkZWY3MjlhMTE5NmFlMzYyNzZmMTY2M2FkOTExYjg5YTdkYjcwMGViYTMzMDhiZDI0NzY4MjYzNTQzMjciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlBTK2F3VGx2YU52MjBTalEvSjBYZ2c9PSIsInZhbHVlIjoiUVRxam9pWGMrT3hGdk1OVTJFVGwrTTQ1NWdMZGNlc3VEUUxPMUJKZFZ3blhRc21KRTZPMTBBckg1aUhiMkRwYldiZVo1eFdSRTF4ejVUbUlhZFZwaUhrdjM3eE5qMUp0UmNBZEpUVTFWc1VOemlDNktKVHplL3o5bk1mc1dWYkVCQVZ6ZUNXbDBaT0hwQXMvcGdCZU55ck42K3l4VHdQbkRDNWFrZWlaYzZ4bko1ZU8yejZNMDB4dmJldlRkVVdveGQranBuZWNGSWtvcTJHandGQ2YyM2tMR090QzZnR3hzZkUweUhzZXBvYkEvOHBkbml2OC9lTnovbi9XWGM5WDNnL2o5UjBsU29PTmg3NElGc3pXV0lGeGQ4M1NCU1JpUFAxK3JBeUg5cW5JdmY5L2pFdklqQ2g0bDZpN25uOXBnMVoraHg2bHRWa2UxVXRlRVRZc2xtSzhoYzNDVTdsTU1raUJielFJNWZscUJGQTE5STNnbGt5eHFRUVBkTlpOOUJPQUZLN0tEbjExend0WjZQZFdqOU9mbWNCMHc2Y3FLMGd5N2ZscnF1YUtuQUpOTFRJR2w3MzExVTVPNGUxY21zY0lyOU10cHl6dHo1TGtPaU1SS2Rlc055bEJRK0RmSHJ0ZkhkMmVBV0k2bTQrK2IwYlpST2R3ODN2R01rVGxNZDBEdjk3dVlYVTVHVDUydEtXZXp2Uzh5dzNDQzFObVJOd2ZyWm9SWWlxbitHaVBDaVpTVWpFR3IwdGVVQkVWQUpyV0dtT1VHUEM4ZE5Td3hOV2dSeG92cGJReWhBVGVlcnViei9pQ0FvMjFSdWpKV2hnRTFvQVQ5Tzk2OWJqaCIsIm1hYyI6IjIzM2FhMjI0MDliY2QzNTRjYTE4MjEwZDZjYzk5ZmRmOTcwMWY5NjBiZTZhOTVjY2U1MzVlMzMyY2U1NWM0NmMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+