В Калуге проверят стойкий запах в многоквартирном доме на Фомушина

В понедельник, 19 января, прокуратура Калужской области сообщила о направлении требований о проверке источника стойкого запаха. Жильцы связывают его с материалами, которые использовались при работах в многоквартирном доме по улице Фомушина.

По данным ведомства, публикации об этом были в СМИ и сети «Интернет».

— В средствах массовой информации и социальных сетях распространили сигналы жильцов многоквартирного дома №26 по улице Фомушина о наличии неприятного запаха. По их словам, запах исходил от материалов, применявшихся при ремонте. У людей ухудшалось самочувствие из-за этого запаха, - уточнили в прокуратуре.

Прокуратура направила в Государственную жилищную инспекцию Калужской области требования о проведении внеплановых проверок в отношении управляющей организации и собственника нежилого помещения.

Проведение проверки находится на контроле у прокуратуры.