В Людиново десять квартир остались без воды

В понедельник, 19 января, в нашу редакцию обратилась жительница города Людиново.

По её словам, в доме №11 на улице Трудовые резервы с 16 января и по настоящее время десять квартир остаются без воды.

— Управляющая компания кормит обещаниями. Как назвать такое халатное отношение к людям? Людей, обратившихся в ремонтную службу, выпроваживают матом, - написала женщина.

Мы попросили администрацию Людиновского района прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.