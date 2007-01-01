В Калуге школа станет объектом культурного наследия

Такой статус собираются присвоить зданию школы №14 на улице Московской.

- Получено положительное заключение экспертизы по включению в реестр здания бывшего Екатерининского смешанного приходского училища, - рассказали 19 января в Управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области. - С сентября 1953 по январь 1954 года в школе рабочей молодежи, расположенной в этом здании, преподавал легендарный поэт, бард и композитор Булат Окуджава.

За годы здание пережило изменения: в 1968-1969 годах появилось северное крыло, а в 1978 — восточная пристройка, которые также стали частью его истории.