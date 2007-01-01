Министр потребовал от калужских коммунальщиков заняться сосульками

Вячеслав Лежнин 19 января провёл планёрку с руководителями профильных подразделений и подведомственных служб.

- Отдельное внимание уделили ряду актуальных задач, - рассказал глава министерства строительства и ЖКХ. - В частности, поставил задачу ГЖИ в обязательном порядке обеспечить контроль за надлежащей работой УК по устранении наледи и сосулек на кровлях — вопросы безопасности граждан должны быть в приоритете.

Также он отдельно обозначил необходимость ускорения вывоза мусора и уборки контейнерных площадок.