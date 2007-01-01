Министр потребовал от калужских коммунальщиков заняться сосульками
Вячеслав Лежнин 19 января провёл планёрку с руководителями профильных подразделений и подведомственных служб.
- Отдельное внимание уделили ряду актуальных задач, - рассказал глава министерства строительства и ЖКХ. - В частности, поставил задачу ГЖИ в обязательном порядке обеспечить контроль за надлежащей работой УК по устранении наледи и сосулек на кровлях — вопросы безопасности граждан должны быть в приоритете.
Также он отдельно обозначил необходимость ускорения вывоза мусора и уборки контейнерных площадок.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь