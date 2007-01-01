В Калужской области устраняют коммунальную аварию
Об этом в понедельник, 19 января, сообщила прокуратура Калужской области.
По данным ведомства, авария на системе холодного водоснабжения произошла в воскресенье, 18 января, на улице Фридриха Энгельса в Юхнове.
— Авария произошла из-за порыва трубопровода. Проводятся ремонтно-восстановительные работы, - уточнили в прокуратуре.
Прокуратура взяла устранение коммунальной аварии и восстановление прав граждан на контроль.
