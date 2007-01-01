Обнинск
-12...-11 °С
Недвижимость и ЖКХ В Калужской области устраняют коммунальную аварию
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области устраняют коммунальную аварию

Евгения Родионова
19.01, 10:25
Об этом в понедельник, 19 января, сообщила прокуратура Калужской области.

По данным ведомства, авария на системе холодного водоснабжения произошла в воскресенье, 18 января, на улице Фридриха Энгельса в Юхнове.

— Авария произошла из-за порыва трубопровода. Проводятся ремонтно-восстановительные работы, - уточнили в прокуратуре.

Прокуратура взяла устранение коммунальной аварии и восстановление прав граждан на контроль.

Новости по тегу
жкх
Партнёрские новости
