Калужская область вошла в десятку самых выгодных регионов для аренды загородного дома в январе

Согласно данным платформы «Авито Путешествия», в среднем такой дом можно снять за 9500 рублей в сутки в период с 13 по 31 января.

Для сравнения: самые низкие цены на загородные объекты в это время — в Бурятии (5000 руб.), Ставропольском крае (7100 руб.) и Тверской области (7600 руб.).

Всего за год стоимость аренды загородных домов подешевела в шести регионах, больше всего — в Краснодарском крае (на 20%).

Также в январе после праздников дешевле всего снять обычную квартиру в Курганской области (всего 2100 руб. в сутки), а отель — в Ленинградской области (от 3200 руб.).