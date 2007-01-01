Проблема ЖК «Калейдоскоп» в Калуге: что говорят власти

Глава города Дмитрий Денисов 16 января сообщил, что провёл встречу с калужанами-дольщиками ЖК «Калейдоскоп».

- Ситуация непростая, и люди справедливо ждут конкретных решений и ясных сроков. Наконец-то назначен конкурсный управляющий, благодаря которому удастся сдвинуть этот вопрос с места, - заявил чиновник.

По его словам, городские власти готовы сделать всё возможное для завершения строительства объекта.

- В рамках действующего законодательства мы готовы предоставить новому застройщику земельный участок и рассмотреть возможность его увеличения, если это потребуется для реализации проекта, - пояснил Денисов. - Наша главная задача – защитить имущественные права калужан и добиться того, чтобы каждый дольщик получил своё законное жильё.

