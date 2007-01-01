Обнинск
-14...-13 °С
Недвижимость и ЖКХ В Калуге очистили от мусора ещё 43 площадки
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге очистили от мусора ещё 43 площадки

Дмитрий Ивьев
16.01, 10:30
0 294
Как сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Вячеслав Лежнин, в четверг, 15 января, в городе провели масштабную уборку мусорных площадок.

Работы выполнили на 43 объектах: 16 из них привели в порядок совместно с городской спецтехникой, а остальные 27 — силами КРЭО.

Среди адресов, где прошла уборка, — бульвар Энтузиастов, Октябрьская, Чехова, Ленина, Клюквина, Чижевского, Максима Горького, Королёва, Зелёная, Комсомольская, Валентины Никитиной, Алексеевская, Карла Либкнехта, а также переулки Тульский и Малинники.

Партнёрские новости
