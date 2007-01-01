Обнинск
-17...-16 °С
Калужские чиновники объяснили, почему не могут вывезти мусор быстро
Недвижимость и ЖКХ

Калужские чиновники объяснили, почему не могут вывезти мусор быстро

Евгения Родионова
15.01, 18:33
В четверг, 15 января, калужанин оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом об уборке мусора на улице Ленина.

По его словам, возможность подъехать к мусорным контейнерам есть.

— Дворы домов №25-27 на улице Ленина. Подъезд к контейнерам есть. В чём проблема? - написал горожанин.

— Вокруг контейнеров скопились отходы, их собирает специальный вид техники - самопогрузчик. Без него такая работа займет много часов. В ближайшее время спецтехника выедет на адрес и вывезет отходы, - сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

Новости по тегу
жкх
Партнёрские новости
